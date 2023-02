Učitelja preiskujejo zaradi spornega fotografiranja

V nadaljevnju preberite:

Vodstvo šole je dogodek obžalovalo. »Storili bomo vse, kar je treba za razjasnitev okoliščin in podporo učencem, staršem in našim učiteljem, ki so ob dogodku prav tako prizadeti. Z otroki, ki sicer snemanja in slikanja niso zaznali, so se pogovorili razredniki, po potrebi jim bomo zagotovili tudi psihološko pomoč in podporo,« je po dogodku napovedala ravnateljica in poudarila, da je vse njihovo prizadevanje usmerjeno v to, da bo šola varno in spodbudno učno okolje za njihove učence. Medtem ko so v šoli stvari uredili, pa so policisti spisali kazensko ovadbo.