    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    Monie Žuran je zavrnila priznanje krivde. FOTO: STA
    Delo uredništvo
    27. 4. 2026 | 15:48
    Minilo je že 26 mesecev, odkar je v zaključni akciji 250 policistov in kriminalistov od Murske Sobote do Kopra sodelovalo pri razbitju slovenske združbe, osumljene trgovanja s prepovedanimi drogami. Kaj kmalu se je izvedelo, da je med prijetimi tudi Kristjan Kamenik. Ta naj bi bil del 18-članske kriminalne združbe, ki so jim zasegli dobrih 12 kilogramov kokaina in amfetaminov, pa deset kilogramov konoplje in še 126 rastlin.

    Skupna vrednost zasežene droge naj bi znašala 650.000 evrov. Najbolj presenetljiva aretacija se je februarja 2024 zgodila na Osnovni šoli 8 talcev v Logatcu.

    Nemalo govoric je sprožila aretacija učiteljice matematike Monie Žuran. Najverjetneje je prav zaradi neresničnih otroških govoric o specialcih, ki da so vpadli v šolo s puškami, nekaj dni po aretaciji dala pojasnila ravnateljica šole. Pozneje se je izvedelo, da sta najprej na šolo prišli kriminalistki v civilnih oblačilih ter vodstvo šole seznanili z aktivnostmi: »Zagotavljamo vam, da šola na sam postopek, ki ga je opravila kriminalistična policija, ni imela nobenega vpliva. Želeli smo, da bi bilo prijetje čim bolj diskretno, a nam to žal ni uspelo.«

    Učiteljici matematike očitajo sodelovanje pri preprodaji mamil.

    Peterica priznala

    Okoliščine aretacije je kasneje opisala Anita Kovačič s Policijske uprave Maribor, kjer se je preiskava zoper mrežo preprodajalcev po vsej Sloveniji začela. Kot je povedala, so Žuranovi odvzeli prostost izven razreda, in učenci niso bili navzoči: »V nadaljevanju je bila izvedena preiskava prostorov, ki jih je osumljenka uporabljala, pri čemer sta bila prisotna še dva policista, ki sta bila uniformirana.«

    Da naj bi bila učiteljica majhna riba, se je izkazalo konec leta 2024, ko je tožilstvo predstavilo očitke. Obtožbo je predstavil Izidor Rojs, mariborski okrožni državni tožilec, dodeljen na Specializirano državno tožilstvo (ki je prevzelo preiskavo od ptujskega okrožnega državnega tožilstva, kjer se je preiskava začela).

    Kameniku očitajo večje količine preprodanega kokaina za nadaljnjo prodajo. Učiteljici matematike pa je pripisano sodelovanje pri preprodaji droge na območju Ptuja, Ljubljane in Maribora. Vpletena naj bi bila tudi v pridelavo konoplje, ki so jo našli med hišno preiskavo v eni od hiš na območju Vrhnike. Žuranova je zavrnila priznanje krivde in ostala v priporu do današnjih dni – pet drugih obtoženih je krivdo priznalo.

    V zaključni akciji je policija med drugim zasegla dobrih 12 kg kokaina (na fotografiji) in amfetaminov. FOTO: Policija
    Žuranova se je s pomočjo ljubljanske odvetnice Lee Krstić pritožila na pripor, skušala je doseči milejši ukrep hišnega pripora. Mariborsko višje sodišče je njeno pritožbo zavrnilo: »Sodišče prve stopnje je izrecno izpostavilo njeno veliko odločnost, vztrajnost in predrznost,« so opozorili ter to navezali na »dejstvo, da je bila v kritičnem času, ko naj bi gojila in hranila prepovedano drogo konopljo, zaposlena kot učiteljica v osnovni šoli«.

    Ohranitev pripora za bivšo osnovnošolsko učiteljico so na sodišču utemeljili tako: »To terja namreč ogrožena varnost ljudi zaradi očitanih kaznivih dejanj, pri čemer je še posebej ogroženo prav zdravje otrok kot najranljivejše družbene skupine. Slednje še toliko bolj kaže na nesprejemljivost ravnanja obdolženke kot osnovnošolske učiteljice.«

    Ogrožanje

    Zagovori učiteljice oziroma njene zagovornice na višjem sodišču niso padli na plodna tla: »Pritožnica si napačno tolmači, da z očitkom obtoženka ni ogrožala zdravja mladih ljudi in tudi ne svojih učencev, saj da ob hišni preiskavi na šoli ni bila najdena nobena prepovedana droga.« Takšen zagovor pa je sodišče zavrnilo: »Takšno sklepanje je poenostavljeno brez vpogleda v nevarnost prepovedanih drog, ki imajo uničujoče posledice prav za zdravje mlajših uporabnikov, četudi ne gre konkretno za učence obtožene,« je zapisalo sodišče.

    Priprtemu Kameniku očitajo večje količine preprodanega kokaina za nadaljnjo prodajo. FOTO: Igor Zaplatil
    Predlog odvetnice Krstićeve po hišnem priporu Žuranove so na višjem sodišču zavrnili. »Odreditev hišnega pripora v nasprotju s prepričanjem pritožnice predpostavlja določeno mero zaupanja obtožene, ki ga glede na ugotovljene objektivne in subjektivne okoliščine ne uživa.«

    Glede na utemeljitve sodišča je tako razumljivo, zakaj se nekateri člani združbe, ki so že bili predkaznovani, lahko branijo s prostosti, učiteljica pa zaradi svojega poklica in funkcije pač ne. Po zamenjavi sodnice in vnovični izvedbi predobravnavnega naroka je sojenje sedaj v fazi glavne obravnave.

    Po podatkih z mariborskega sodišča bo glavna obravnava zoper štiri še vedno priprte osumljence (Žuranova, Kamenik ter še dva člana združbe) ter druge soobtožene izvedena 11. maja. Grozijo jim dolgoletne zaporne kazni. 

