Verižno trčenje v Ugandi terjalo najmanj 46 življenj

V verižnem trčenju na eni najbolj prometnih avtocest v Ugandi je v torek zvečer umrlo najmanj 46 ljudi, več jih je bilo poškodovanih, je po poročanju britanskega BBC sporočila policija.

Nesrečo sta povzročila avtobusa, ki sta čelno trčila med prehitevanjem na avtocesti med prestolnico Kampala na jugu in mestom Gulu na severu države.

Policija je sprva poročala o 63 smrtnih žrtvah, a je število žrtev kasneje zmanjšala, saj je sprva upoštevala tudi nezavestne osebe. O številu ranjenih niso poročali, so pa jih prepeljali v bližnje bolnišnice.

Nesrečo sta povzročila avtobusa, ki sta vozila na nasprotnih pasovih in sta čelno trčila med prehitevanjem tovornjaka oziroma osebnega avtomobila.

Nevarno prehitevanje eden glavnih vzrokov prometnih nesreč

Voznik enega od avtobusov je zavil, da bi se izognil trčenju, a je kljub temu čelno trčil v drug avtobus, bočno pa tudi v druga vozila, kar je vodilo v verižno trčenje. O številu potnikov na avtobusih niso poročali. Dodali so samo, da so odprli preiskavo nesreče.

Policija je po nesreči pozvala voznike, naj se izogibajo nevarnemu prehitevanju, ki ob neprimerni hitrosti ostaja eden glavnih vzrokov prometnih nesreč v tej vzhodnoafriški državi.