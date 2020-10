Ugrabili so ga migranti, odgovornost terja od države

Črnomelj – Je država odgovorna za kazniva dejanja, ki jih zagrešijo ilegalni prebežniki? Belokranjec, ki so ga maja lani ugrabili trije ilegalni prebežniki, in ga strpali prtljažnik avtomobila ter po nekaj urah odpeljali v bližino italijanske meje, je prepričan, da je država odgovorna za tisto, kar se mu je zgodilo, saj bi to z aktivnim ravnanjem v okviru zakonskih pooblastil lahko preprečila. Država po drugi strani trdi, da ji odškodninske odgovornosti za neprijetno doživetje ne more pripisati. Bilo je 8. maja lani, ko se je takrat 79-letni Miroslav Moravec iz Malega Nerajca okrog osmih zjutraj, tako kot neštetokrat, ...