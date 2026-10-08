Ugrabitve, strelski napadi in umori: v Sloveniji pridržali 15 osumljencev

Policija je končala štiriletno preiskavo mednarodne kriminalne združbe, povezane s preprodajo drog in nasilnimi kaznivimi dejanji. Vrednost drog, zajetih v preiskavi, po navedbah policije presega 37 milijonov evrov.

Slovenski kriminalisti so v torek v zaključni akciji obsežne mednarodne preiskave organiziranega kriminala opravili več kot 41 hišnih preiskav po Sloveniji in pridržali 15 osumljencev, ki so še vedno v pridržanju, so sporočili na današnji novinarski konferenci. Europol medtem navaja, da so v zaključni operaciji v Sloveniji prijeli 34 ljudi, skupno v vseh sodelujočih državah pa 47, od tega 11 že pred zaključno akcijo.

Eno hišno preiskavo so opravili tudi v Španiji, enega od glavnih osumljencev pa so pred dnevi prijeli na Hrvaškem, kjer je v priporu.

Kriminalna združba je delovala na širšem evropskem območju, med drugim v Sloveniji, Španiji in na Nizozemskem. FOTO: Europol

Podrobnosti preiskave sta danes predstavila Stojan Belšak, vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana, in Mišo Radovančević, vodja oddelka za prepovedane droge na Generalni policijski upravi.

Štiriletna preiskava, sodelovanje z 22 državami

Kriminalna združba je delovala na širšem evropskem območju, med drugim v Sloveniji, Španiji in na Nizozemskem. V štiriletni preiskavi je slovenska policija sodelovala s policijskimi organi 22 držav, podporo pa je zagotavljal Europol.

FOTO: Europol

Po podatkih Europola so bili med člani kriminalne mreže državljani Bosne in Hercegovine, Srbije, Slovenije, Bolgarije, Turčije in Nizozemske. Združba naj bi za prevoz drog novačila predvsem voznike iz Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Bolgarije.

Prepovedane droge so skrivali med zakonitim tovornim blagom in jih s tovornjaki, kombiji in osebnimi avtomobili prevažali iz Belgije, Nizozemske in Španije v druge evropske države. Za usklajevanje prevozov in prikrivanje dejavnosti so uporabljali šifrirani komunikacijski platformi SKY ECC in CryptCom, navaja Europol.

V zaključni akciji so policisti zasegli več kot 15 kilogramov amfetamina, 51 kilogramov konoplje, več kosov strelnega orožja, med njimi avtomatsko puško in pištole, ter kartice za šifrirano komunikacijo.

Prepovedane droge so skrivali med zakonitim tovornim blagom in jih s tovornjaki, kombiji in osebnimi avtomobili prevažali iz Belgije, Nizozemske in Španije v druge evropske države. FOTO: Europol

Po navedbah policije bi vrednost drog, zajetih v štiriletni preiskavi, na nezakonitem trgu presegla 37 milijonov evrov. Preiskovalci so kriminalno združbo povezali s prometom z več kot tremi tonami konoplje, približno 700 kilogrami kokaina, 100 kilogrami heroina, 30 kilogrami amfetamina, 12 kilogrami MDMA, kilogramom ketamina in kilogramom hašiša.

Obravnavali so tudi 18.000 tablet ekstazija, psihoaktivne gobe in več kot 400 litrov acetanhidrida, ki se uporablja pri proizvodnji prepovedanih drog.

Združbo povezujejo z ugrabitvami in strelskimi napadi

FOTO: Europol

Preiskava je razkrila tudi nasilno delovanje kriminalne združbe. Po Belšakovih besedah sta bili v Sloveniji dve ugrabitvi, povezani s trgovino z drogami. Člani združbe naj bi poskušali ugotoviti, kdo policiji posreduje informacije. Policistom je v obeh primerih uspelo posredovati in preprečiti nadaljnja kazniva dejanja. »Narava kriminalne združbe je brezkompromisna,« je poudaril Belšak.

Policija je obravnavala tudi več strelskih napadov, za katere obstajajo indici, da so povezani z isto združbo. V tujini jo preiskovalci povezujejo tudi z več umori.

Po ugotovitvah Europola so bili tarče nasilnih obračunov tudi svojci članov kriminalne združbe. Ko so bile pošiljke drog zasežene ali izgubljene oziroma so med člani izbruhnili spori, naj bi osumljenci z ugrabitvami, strelskimi napadi in eksplozivnimi sredstvi kaznovali odgovorne ter ohranjali nadzor nad kriminalno mrežo. Pri nekaterih napadih so uporabljali tudi ročne granate. Preiskovalci združbo povezujejo z več umori in poskusi umorov, med drugim s poskusom umora v Španiji.

Radovančević je poudaril pomen mednarodnega sodelovanja pri pregonu organiziranega kriminala. »Kriminalne združbe ne poznajo meja in ovir,« je dejal ter opozoril, da se jim lahko policija učinkovito zoperstavi predvsem s povezovanjem in izmenjavo informacij.