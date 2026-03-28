Ukradli 12 ton čokoladic KitKat

V Evropi je bila ukradena ogromna pošiljka čokoladnih tablic KitKat, je sporočilo podjetje v lasti švicarskega velikana Nestle. Pogrešajo več kot 400.000 čokoladic, kar bi lahko povzročilo pomanjkanje zalog v trgovinah ravno v dneh pred veliko nočjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podjetje KitKat je za AFP danes potrdilo, da je bil med transportom v Evropi ukraden tovornjak, ki je prevažal več kot 400.000 čokoladic.

Pošiljka, ki tehta okoli 12 ton, je izginila prejšnji teden na poti med osrednjo Italijo in Poljsko.

Iz podjetja niso sporočili, kje natančno je tovornjak izginil. Preiskave še potekajo v sodelovanju z lokalnimi oblastmi in partnerji v dobavnih verigah, so sporočili.

Zaradi te kraje bo morda na policah trgovin primanjkovalo čokoladic KitKat in jih bodo ljubitelji le malo pred veliko nočjo težko našli, so sporočili.

Podjetje KitKat je opozorilo, da bi lahko pogrešane čokoladne tablice vstopile na "neuradne prodajne kanale" na evropskih trgih. Mogoče bi jih bilo sicer izslediti s skeniranjem serijskih številk, so sporočili.