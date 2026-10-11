Ukradli torbico v lokalu v Ljubljani, osumljenca izsledili s pomočjo aplikacije

Policisti so bili v soboto zgodaj zjutraj obveščeni o tatvini torbice v enem od lokalov v središču Ljubljane. Dva osumljenca naj bi jo odtujila, nato pa je oškodovanka skupaj z drugimi občani s pomočjo aplikacije izsledila enega od njiju in ukradeno torbico. V torbici je namreč imela slušalke, ki so bile sledljive.

Kljub temu da se je osumljenec upiral, so ga občani zadržali do prihoda policistov. Drugi osumljenec je medtem pobegnil.

Policisti so 25-letniku odredili pridržanje, zasegli pa so mu tudi odtujene predmete. Nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Na Policijski upravi Ljubljana so se ob tem zahvalili občanom, ki so zaznali kaznivo dejanje, takoj obvestili policijo in nato zadržali osumljenca.

Kot so poudarili, se je tudi v tem primeru izkazalo, da pozornost občanov in hitro obveščanje policije pomembno prispevata k uspešni preiskavi kaznivih dejanj.