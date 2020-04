Ultralahko letalo je pri Ajdovščini trčilo v jadralnega padalca, ki je v nesreči umrl. Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) o nesreči na spletni strani piše le, da se je zgodila ob 10.46. Kolikor je znano doslej, je padalca letalo zadelo med Dolgo Poljano in Budanjami zadelo ultralahko letalo.



Letalo naj bi bilo last ajdovskega aerokluba. Pilota sta se v nesreči huje poškodovala.



Na odgovore tiskovnega predstavnika PU Nova Gorica še čakamo.