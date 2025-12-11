Za smrt 26-letnika na Goriškem osumili mladoletna Italijana

Zaključena je obsežna policijska preiskava zaradi umora 26-letnika, ki se je zgodil 10. januarja 2022 na križišču vie Della Cappelle v Gorici in Streliške poti v Novi Gorici. Dva italijanska osumljenca z območja Gorice sta trenutno v kazenskem postopku, so sporočili s PU Nova Gorica.

Slovenski in italijanski policisti so preiskavo začeli 11. januarja 2022 s podporo Eurojusta. Sprehajalec je našel truplo mladega moškega ter poklical reševalno službo in Državno policijo v Gorici. Pristojni so ugotovili, da se truplo nahaja nekaj metrov čez mejno črto, na slovenskem ozemlju, zaradi česar je bilo treba v preiskavo takoj vključiti slovensko policijo.

Slovenska kriminalistična policija je ugotovila, da je moški umrl dan pred začetkom preiskave. Utrpel je številne poškodbe z ostrim predmetom. Sumijo, da se je 26-letnik z osumljencema srečal z namenom prodaje in uživanja prepovedanih drog.

Sprehajalec je našel truplo na travi ob poti. FOTO: Moni Černe/Delo

V preiskavi so odkrili dva italijanska osumljenca, ki sta bila v času storitve kaznivega dejanja mladoletna in predhodno nekaznovana.

Vodja Sektorja kriminalistične policije Marino Pangos je podal izjavo ob zaključku preiskave o umoru 26-letnika na Goriškem. FOTO: PU Nova Gorica

Na podlagi zbranih dokazov je pristojnost za obravnavo zadeve prešla na Državno tožilstvo pri sodišču za mladoletnike v Trstu, ki je z Državnim tožilstvom v Novi Gorici v najkrajšem času ustanovilo Skupno preiskovalno skupino. Ta oblika sodelovanja je poglobila sodelovanje med Slovenijo in Italijo ter omogočila takojšnjo izmenjavo informacij, forenzičnih preiskav in preiskovalnih ugotovitev.

Pristojni so odkrili resne indice, ki nakazujejo krivdo obeh osumljencev, med drugim analize podatkov in bioloških sledi. Na podlagi ugotovitev je preiskovalni sodnik Sodišča za mladoletnike v Trstu odredil varnostni ukrep s predpisanimi obveznostmi in prepovedjo potovanja v tujino.

Policija ne sme razkriti osebnih podatkov osumljencev zaradi njune mladoletnosti v času storitve kaznivega dejanja in ob spoštovanju predpostavke nedolžnosti do dokončne sodbe, so še sporočili s PU Nova Gorica.

V preteklem letu obravnavali en primer uboja in en umora

Na območju Policijske uprave Nova Gorica v letu 2025 niso obravnavali najhujših kaznivih dejanj oz. kaznivih dejanj uboja in umora. V letu 2024 so na območju PU Nova Gorica obravnavali eno kaznivo dejanje uboja in eno kaznivo dejanje umora, ki je ostalo pri poskusu. Obe kaznivi dejanji sta se zgodili na Tolminskem.

Na območju celotne Slovenije je policija v letu 2025 obravnavala skupno 16 kaznivih dejanj uboja, leta 2024 pa 24. Obravnavala je štiri kazniva dejanja umora, lani pa sedem.

Slovenija je po številu umorov tako v svetovnem merilu, kot tudi v Evropi, ena izmed najbolj varnih držav, kažejo raziskave. V krogu družine je storjenih okoli 30 do 35 odstotkov od vseh umorov, umorov med intimnimi partnerjev pa je okoli 20 odstotkov oziroma petina vseh dejanj. Večina ubojev in umorov je uspešno rešena oziroma preiskana, so zapisali pri PU Nova Gorica.