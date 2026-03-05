Po šestih letih še vedno zavračajo krivdo

Sojenje domnevnim morilcem Danijela Božića Klemnu Kadivcu in njegovemu bratu Blažu, Drejcu Kovaču, Bojanu Stanojeviću in Vladanu Kljajeviću je tik pred sklepom. »Dokazni postopek je končan,« je danes sporočila ljubljanska okrožna sodnica Klavdija Bercieri in za prihodnji četrtek napovedala zaključne besede.

Ves četrtek bo bržkone namenjen le zaključnim besedam tožilstva, ki ga zastopata Mateja Gončin in Ivan Pridigar. Mateja Gončin je napovedala, da si bo zanje vzela pet do šest ur. »Manj kot štiri ure gotovo ne bo,« je dodala.

Omenjena peterica je v kazenskem postopku zaradi domnevne vpletenosti v umor Božića in poskus umora Žarka Tešanovića 15. novembra 2019. Po prepričanju tožilstva naj bi delovali v hudodelski združbi, po prvotni obtožnici naj bi jim pomagal še ljubljanski podjetnik Hajdarpašić.