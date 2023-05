Umor priznal, nasilništvo pa zanikal

V nadaljevanju preberite:

Še preden je obtožencu leta 2018 ljubljanski okrožni kazenski sodnik Tomaž Bromše izrekel kazen 26 let zapora, je Janez Šesek zase zahteval še strožjo kazen: »Zahtevam maksimalno, ker je bilo to grdo dejanje.« Šesek iz Podroj nad Šmartnim pri Litiji je hladnokrvno priznal, da je 7. marca 2018 zvečer v Zagorju ob Savi pričakal taščo, ko se je iz službe vračala proti domu. Oborožen je bil s tremi noži, napadel jo je z dvema, eden, mačeta, je imel rezilo dolgo kar 34,5 centimetra. »Dvakrat ste jo zabodli v prsni koš, po šestkrat v trebuh in hrbet, štirikrat v zgornje okončine, dvakrat v desno stegno, porezali ste jo po glavi,« je našteval sodnik. Tri rane so bile za Hacetovo usodne: vbodi v srce, pljuča in vratno arterijo.

»Kaj naj rečem? Strinjam se,« je skomignil Šesek. Njegovo dejanje je bil torej storjeno na grozovit način, saj je Hacetova med zabadanjem močno trpela. In moril je iz brezobzirnega maščevanja, saj je bil prepričan, da je bila ravno Hacetova kriva, da naj bi mu tedaj že nekdanja partnerica omejevala stike z njunima mladoletnima otrokoma. Še pred dejanjem je Jeleni napisal pismo: »Vse najboljše za dan žena, tukaj pa imaš nepozabno darilo. Jebi se, prasica. Če in ko pridem na prostost, pa si naslednja ti na vrsti.« Grozil je tudi tašči, v grozilnih sporočilih ji je sporočal: »Pobil bom vse Hacetke.« In njo tudi je.

Potem ko je bil obsojen zaradi umora, je moral torej Šesek sesti tudi na zatožno klop trboveljskega okrajnega sodišča, kjer je bil zdaj obsojen na leto in pet mesecev zapora. Sodba še ni pravnomočna. A že ob začetku sojenja je nasmejano dejal: »Popolnoma vseeno mi je, pa če me obsodijo na pet ali na deset let. Ravno mi je za vse. V zaporu mi nič ne manjka. Me boste pač preživljali.«