Umor Zovka: Bodo zaradi hude napake organov obtoženi odkorakali na prostost?

Ljubljansko višje sodišče je po neuradnih informacijah potrdilo odločitev okrožnega sodišča o izločitvi ključnih dokazov v postopku zaradi umora Satka Zovka. Prve neuradne informacije o odločitvi višjih sodnikov je v torek objavil Dnevnik. Iz sodnega spisa naj bi bili tako dokončno izločeni tako rekoč vsi ključni dokazi, ki so obtožene povezovali z umorom.
Zaplet izvira iz prve odredbe za tajno opazovanje. Policija je po umoru spremljala Jako Berganta, pri čemer se je pozneje izkazalo, da oseba, zaradi katere je bil ukrep prvotno odrejen, ni bila Bergant.
Prav s tem sledenjem so kriminalisti prišli tudi do Dina Muzaferovića in Rolanda Cretuja ter nato do vrste drugih dokazov. Okrožno sodišče je presodilo, da je bila začetna odredba nezakonita, zato je izločilo tudi dokaze, pridobljene na njeni podlagi. Višje sodišče je po informacijah Dnevnika tej presoji pritrdilo.
Teža odločitve je prav ta, da spor ni omejen na le eno procesno napako ali en posamezen dokaz. Če je bil začetni ukrep tajnega opazovanja nezakonit, postanejo problematični tudi poznejši dokazi, do katerih so preiskovalci prišli prav zaradi informacij, pridobljenih s tem ukrepom.
V tem primeru je sledenje med drugim omogočilo odkritje lokacij osumljencev in nadaljnje preiskovalne korake. Zato je izločitev prvega člena v tej dokazni verigi lahko vplivala na velik del dokaznega gradiva, na katerem je tožilstvo gradilo očitke o umoru.
Pravnik in strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec je za RTV Slovenija v oddaji Odmevi ocenil, da je očitno prišlo do »hude napake na strani povezave tožilstva in policije«. Ker je bilo sledenje po presoji sodišča nezakonito, so postali nezakoniti tudi rezultati tega ukrepa, je pojasnil. Tožilstvu ni tako po njegovih besedah ostalo »nič ali pa zelo malo«, s čimer bi lahko dokazovalo očitke v zvezi z umorom.
Šepec je pri tem opozoril, da rešitev ne bi smela biti avtomatično zniževanje pravnih standardov pri prikritih preiskovalnih ukrepih. Po njegovem bi morali organi pregona, ko so ugotovili, da spremljajo drugo osebo, pridobiti novo odredbo.
Specializirano državno tožilstvo vztraja, da so bili prikriti preiskovalni ukrepi odrejeni in izvedeni zakonito. Opozarja tudi, da bi prestrogi pogoji za njihovo odrejanje lahko oteževali preiskovanje najhujših kaznivih dejanj. Policija je ob zapletu znova pozvala k razmisleku o spremembah zakonodaje.
Satka Zovka so 29. novembra 2024 našli ustreljenega v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko se je menda vračal iz tamkajšnje igralnice. Bil je skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan. Šest dni po umoru je policija v Črnučah prijela prve tri osumljence.
Zaradi domnevnega sodelovanja pri umoru so bili priprti Dino Muzaferović, Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Kostić in Vili Sušnik. Bobanu Stojanoviću tožilstvo v istem postopku očita trgovanje z mamili. Obtožnica je postala pravnomočna poleti 2025, vendar je postopek obstal že na predobravnavnem naroku, ker je obramba zahtevala izločitev dela dokazov.
Okrožni sodnik Gorazd Fabjančič je konec maja 2026 odločil, da iz spisa izloči številne ključne dokaze, češ da so bili pridobljeni nezakonito. Specializirano državno tožilstvo se je pritožilo, vendar je višje sodišče po neuradnih informacijah Dnevnika njegovo pritožbo zavrnilo, deloma pa naj bi ugodilo celo dodatnim zahtevam obrambe.
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