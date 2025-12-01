Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

»Drži, ubil sem Stefi,« naj bi že na policijskem zaslišanju minuli teden, po izročitvi iz Slovenije, avstrijskim preiskovalcem dobesedno dejal 31-letni Patrik M., osumljen umora vplivnice Stefanie Pieper. »Moj klient pravi, da še sam ne razume, kako je bil sposoben česa tako strašnega,« pa je danes psihološko stanje svojega slovenskega klienta za Kronen Zeitung opisala njegova avstrijska odvetnica Astrid Wagner, ki je prevzela njegovo obrambo.

»Moj klient je popolnoma strt, svoj zločin globoko obžaluje. Ne razume, kako je bil sposoben ubiti žensko, ki jo je nadvse ljubil. Nisem hotel tega storiti, nisem hotel tega storiti,« naj bi v Gradcu živeči Slovenec ponavljal odvetnici po navedbah Kronen Zeitung; ti navajajo še eno njegovo izjavo Wagnerjevi: »Bil sem zelo šokiran, ko sem naenkrat zagledal Stefi negibno pred sabo.«

Astrid Wagner, odvetnica obtoženega. FOTO: Fb Profil

Truplo naj bi skušal skriti v »popolnem stanju transa,« še citirajo Patrikovo zagovornico – a tudi navajajo, da je preiskovalcem povedal, da je prepir povzročilo njegovo ljubosumje. Avstrijski državni odvetnik Christian Kroschl je glede motiva krutega dejanja že v nedeljo pojasnil: »Potrebni so še nadaljnji preiskovalni postopki, tudi glede motiva dejanja.«

Ima krče od jokanja v svoji celici in zelo rdeče oči.

Odvetnica je danes spregovorila tudi za (drugi največji) avstrijski časopis Heute: glede na izjave zagovornice se 31-letni Patrik počuti vse prej kot dobro: »Ima krče od jokanja v svoji celici in zelo rdeče oči,« prenašajo izjavo njegove odvetnice ter nadaljujejo, da zelo pogreša Stefanie ter da se po lastnih besedah počuti kot pošast. Po njegovi izjavi, ki jo je dal Wagnerjevi, naj bi dejanje storil v afektu. »Prišlo je do prepira in hotela je, da zapusti stanovanje,« je Wagnerjeva obrazložila začetek spora, v katerem naj bi Patrik popolnoma izgubil živce, zadavil Stefanie, jo stlačil v kovček ter slednjega nato zakopal v Sloveniji.