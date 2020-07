Umora materinega prijatelja s sekiro ni priznal

Celje – Da krivde za umor na zahrbten način materinega prijatelja in poškodbe matere ne prizna, je Andrej Vrščaj včeraj povedal na predobravnavnem naroku. Očitno o tem ni niti preveč resno razmišljal, saj se s tožilstvom sploh ni pogajal o priznanju krivde. Grozi mu do 30 let, sojenje pa ne bo v celoti odprto za javnost.Odvetnik Ivan Levec, ki osumljenega Vrščaja zagovarja po uradni dolžnosti, je zahteval, da sodišče izključi javnost že na predobravnavnem naroku in vseh nadaljnjih. Pojasnil je, da se bodo med sojenjem razkrivali zelo občutljivi osebni podatki iz družinskega življenja obtoženega Vrščaja, za katerega je ...