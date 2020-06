Umrl 50-letni motorist

Na cesti med Zagorjem ob Savi in Kotredežem se je okoli 1.30 zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl motorist.



Po podatkih Policijske uprave Ljubljana je motorist zaradi neprilagojene hitrosti pri vožnji v levi ovinek po klancu navzdol izgubil nadzor nad motorjem, zapeljal levo čez nasprotno smerno vozišče in trčil v kamniti zid ob cesti.



50-letni voznik motorja se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.



Policisti z ugotavljanjem okoliščin nesreče še nadaljujejo in bodo o vsem obveščali pristojno državno tožilstvo.