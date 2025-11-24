Umrl eden največjih simbolov reggae glasbe

Umrl je glasbenik Jimmy Cliff, ikona reggae glasbe, ki je pomagal preoblikovati ritmično glasbo Jamajke v globalni kulturni fenomen. Star je bil 81 let. Novico o njegovi smrti je danes sporočila njegova soproga Latifa Chambers.

Kot je objavila na glasbenikovem uradnem profilu enega od družbenih omrežij, je glasbenik umrl zaradi pljučnice. Zapisala je še, da je hvaležna glasbenikovi družini, prijateljem, kolegom umetnikom in sodelavcem, ki so si z Jimmyem Cliffom delili pot.

»Vsi njegovi oboževalci po svetu vedite, da je bila vaša podpora njegova moč skozi vso njegovo kariero,« je še objavila.

Jamajški premier Andrew Holness je v odzivu sporočil, da se je otoška država ustavila, da bi počastila Cliffa. Označil ga je za »pravega kulturnega velikana, čigar glasba je srce naše države ponesla v svet«. »Njegova glasba je bila opora ljudem v težkih časih, navdihnila je generacije in sooblikovala globalno spoštovanje, ki ga jamajška kultura uživa danes,« je še dodal.

Multiinštrumentalist in pevec uspešnic, kot sta You Can Get It if You Really Want in The Harder They Come, velja za najvplivnejšo osebnost reggaeja po pokojnem Bobu Marleyju, s katerim je sodeloval na začetku Marleyjeve kariere.

V več kot štirih desetletjih je Cliff pisal in pel pesmi, v katerih je združil reggae s svojo občutljivostjo za folk, soul, ska in rock glasbo ter obravnaval teme, kot so politika, revščina, nepravičnost in protest proti vojni.