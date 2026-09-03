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    Črna kronika

    Umrl je zgodovinar in arhivist Marjan Drnovšek

    Njegove raziskave so pomembno prispevale k razumevanju slovenskega izseljevanja, migracijskih izkušenj in ohranjanja dediščine Slovencev po svetu.
    Osrednje področje znanstvenega dela Marjana Drnovška je predstavljala zgodovina migracij in slovenskega izseljenstva v 19. in 20. stoletju. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Osrednje področje znanstvenega dela Marjana Drnovška je predstavljala zgodovina migracij in slovenskega izseljenstva v 19. in 20. stoletju. FOTO: Jure Eržen
    R. I.
    3. 9. 2026 | 18:08
    3. 9. 2026 | 18:08
    6:09
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    Umrl je slovenski zgodovinar in arhivist Marjan Drnovšek, ki je pomembno zaznamoval raziskovanje zgodovine slovenskega izseljenstva in migracij ter krajevne zgodovine.

    Drnovšek je bil dolgoletni raziskovalec Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) ter avtor številnih znanstvenih in poljudnih del.

    Marjan Drnovšek se je rodil 26. novembra 1948 v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1973 diplomiral iz zgodovine in sociologije, leta 1993 pa je na isti fakulteti doktoriral iz zgodovine z disertacijo Izseljevanje iz širše ljubljanske okolice 1890–1914. Leta 1975 je opravil strokovni izpit iz arhivistike.

    Poklicno pot je začel v Mestnem arhivu Ljubljana, današnjem Zgodovinskem arhivu Ljubljana, kjer je delal od leta 1972 oziroma 1973 do leta 1988. Sprva je bil arhivski strokovni sodelavec pripravnik, pozneje pa arhivist in vodja arhivske enote za območje Ljubljane. Med letoma 1976 in 1979 je predsedoval Arhivskemu društvu Slovenije. Dejaven je bil tudi pri razvoju arhivske stroke in prizadevanjih za večjo javno dostopnost arhivske dediščine.

    Leta 1988 se je zaposlil na Inštitutu za slovensko izseljenstvo pri ZRC SAZU, danes Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije. Tam je delal kot zgodovinar in raziskovalec do upokojitve leta 2013. Študijsko se je izpopolnjeval v Parizu in na Dunaju.

    Raziskovalec slovenskega izseljenstva

    Marjan Drnovšek. FOTO: Jure Eržen
    Marjan Drnovšek. FOTO: Jure Eržen
    Osrednje področje njegovega znanstvenega dela je predstavljala zgodovina migracij in slovenskega izseljenstva v 19. in 20. stoletju.

    Raziskoval je zlasti izseljevanje Slovencev v Združene države Amerike in zahodnoevropske države, odnos slovenske javnosti do izseljevanja, osebne izkušnje izseljencev ter arhivsko dediščino slovenskih izseljenskih skupnosti.

    Drnovšek je s svojim delom pomembno prispeval k umestitvi migracijske problematike v slovensko historiografijo. Pri raziskovanju je uporabljal arhivske, knjižnične in druge vire ter gradivo, ki ga je pridobival tudi na terenu v Sloveniji in državah priseljevanja.

    Bil je med raziskovalci, ki so v drugi polovici osemdesetih let sodelovali pri vzpostavljanju raziskovanja slovenskega izseljenstva na ZRC SAZU. Leta 1990 je bil med soustanovitelji znanstvene revije Dve domovini: razprave o izseljenstvu/Two Homelands: migration studies. Revijo je med letoma 1993 in 1995 vodil kot glavni urednik, med letoma 2001 in 2007 pa je bil njen odgovorni urednik.

    Drnovšek je bil tudi glavni urednik Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino, ter urednik različnih knjižnih projektov, med drugim zbirke Korenine pri Novi reviji.

    Več kot 500 bibliografskih enot

    Njegov bibliografski opus obsega več kot 500 enot. Med njimi je bilo sedem znanstvenih monografij, več kot 80 razprav in poglavij v domači in tuji znanstveni periodiki oziroma monografskih delih ter več kot 170 prispevkov v enciklopedijah in leksikografskih publikacijah.

    Med njegovimi pomembnejšimi deli so Arhivska zapuščina Petra Grassellija 1842–1933 (1983), Pozdravi iz slovenskih krajev: dežela in ljudje na starih razglednicah (1990), Pot slovenskih izseljencev na tuje: od Ljubljane do Ellis IslandaOtoka solza v New Yorku: 1880–1924 (1991), Usodna privlačnost Amerike: pričevanja izseljencev o prvih stikih z novim svetom (1998), Historical and cultural perspectives on Slovenian migration (2007) in Izseljevanje, »rakrana« slovenskega naroda: od misijonarja Friderika Barage do migracijske politike države Slovenije (2010).

    Njegova raziskovanja so segala od širših pregledov zgodovine izseljevanja do podrobnih študij izkušenj posameznih izseljencev. Posebno mesto v njegovem opusu imata monografiji Usodna privlačnost Amerike in Izseljevanje, »rakrana« slovenskega naroda, v katerih je obravnaval tako množično izseljevanje pred prvo svetovno vojno kot tudi odnos do izseljevanja v širšem kontekstu razvoja slovenskega naroda.

    Prejel več priznanj

    Za svoje delo je prejel več priznanj. Leta 1972 je za študijo o čikaški deklaraciji ameriških Slovencev prejel študentsko Prešernovo nagrado. Leta 1986 je prejel Župančičevo nagrado, leta 2001 zlati znak ZRC SAZU za zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju, leta 2018 pa naslov zaslužnega raziskovalca ZRC SAZU.

    Njegovo delo je segalo tudi izven ozkega akademskega okolja. Sodeloval je pri razstavah in predstavitvah arhivskega gradiva, pripravljal prispevke za širšo javnost ter sodeloval pri pedagoškem in podiplomskem izobraževanju. S tem je zgodovino slovenskih migracij približal tudi bralcem in raziskovalcem zunaj specializiranih zgodovinskih krogov.

    Drnovškovo delo je tako povezovalo dve področji, ki sta zaznamovali njegovo poklicno pot – arhivistiko in zgodovinopisje. Njegove raziskave so pomembno prispevale k razumevanju slovenskega izseljevanja, migracijskih izkušenj in ohranjanja dediščine Slovencev po svetu.

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