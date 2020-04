Umrl, ker se je prevažal na pokrovu motorja

Ponoči se je v Mariboru zgodila prometna nesreča z smrtno žrtvijo. Okoli 0.35 je 25-letna Mariborčanka vozila z osebnim avtomobilom po Adamičevi ulici v Mariboru, iz smeri reke Drave v smeri Obrežne ulice. Med vožnjo je na pokrovu motorja nepravilno prevažala 24-letnega Mariborčana in 22-letno Mariborčanko, ki sta se z rokami držala za streho vozila, obrnjena k voznici. Ko je voznica pripeljala v iztek blagega desnega ovinka, je zapeljala v levo, preko nasprotnega smernega vozišča, zatem pa levo z vozišča in trčila v vrtno ograjo.



Po trčenju sta oba potnika padla s pokrova motorja na vozišče, kjer sta hudo telesno poškodovana obležala. Oba so prepeljali v UKC Maribor, kjer pa je moški kasneje umrl.



Povzročiteljica prometne nesreče je voznica začetnica. Kljub temu, da med vožnjo v organizmu ne bi smela imeti alkohola, je elektronski indikator pokazal, da je imela v organizmu 0,51 mg/l alkohola. Policisti so ji odredili strokovni pregled. V prometni nesreči se ni telesno poškodovala. Policisti bodo voznico kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.



Iz PU Mariboru poročajo, da je težko razumeti, da je moralo zaradi tako nespametnega početja ugasniti mlado življenje. Še težje pa je razumeti to, kar se je dogajalo med nudenjem pomoči poškodovanima na kraju nesreče. Med nudenjem pomoči sta na kraj prometne nesreče namreč prišla dva 22-letnika, ki sta pričela ovirati delo reševalcev in gasilcev s tem, da sta jih med nudenjem pomoči odrivala stran od poškodovanih. Ko so na kraj prišli policisti je eden od njiju z brcami napadel še enega od policistov in ga ob tem lažje poškodoval.



Policist ga je obvladal, vklenil in pridržal. Drugi kršitelj se je ob tem za nekaj trenutkov pomiril, nato pa s kršitvijo spet nadaljeval, zato so policisti do streznitve pridržali še njega.



Policisti so ugotovili, da so se vse opisane osebe pred prometno nesrečo nedovoljeno družile v bližini. Ker so s tem kršili Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, bodo zoper vse navedene, razen pokojnega, zdravstvenemu inšpektoratu podali predlog za uvedbo postopka o prekršku.