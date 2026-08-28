Umrl moški, ki se je hudo poškodoval v požaru pri Omišu

Hrvaški portal net.hr poroča, da je zaradi hudih poškodb po požaru v Omišu umrl moški. Da je izgubil boj za življenje, so portalu potrdili v Kliničnem bolnišničnem centru Split.

Gre za drugo smrtno žrtev požara, ki je 13. avgusta izbruhnil v Lokvi Rogoznici in se hitro razširil proti Omišu.

Več pacientov ostaja življenjsko ogroženih

Iz bolnišnice so sporočili, da gre za moškega, rojenega leta 1947, ki je bil v bolnišnico sprejet s hudimi poškodbami. »Kljub vsem izvedenim ukrepom intenzivnega zdravljenja in prizadevanjem zdravstvene ekipe je pacient, ki je v požaru na območju Omiša utrpel hude poškodbe, v KBC Split umrl,« so sporočili.

Drugi hudo poškodovani pacienti se še naprej zdravijo na oddelku intenzivne terapije in so življenjsko ogroženi.

FOTO: Leon Vidic

Prva smrtna žrtev požara je bila 34-letna državljanka Bosne in Hercegovine, ki je na območju Omiša opravljala sezonsko delo. Med begom pred ognjem se je znašla ujeta v ognjenem obroču.

Velik požar je izbruhnil na gozdnatem območju ob cesti v Lokvi Rogoznici. Ogenj se je zaradi vetra hitro razširil in dosegel Omiš. V požaru je bilo poškodovanih 38 ljudi, od tega sedem huje. Štiri paciente so na zdravljenje prepeljali v Zagreb, druge pa so oskrbeli v splitskem KBC. Najhuje poškodovani pacienti imajo hude opekline in so intubirani, zdravniki pa se še naprej borijo za njihova življenja.

Policija in državno tožilstvo preiskujeta vzrok obsežnega požara. V okviru preiskave so za pomoč zaprosili tudi domačine, ki imajo nadzorne kamere. Domačini sumijo, da požar ni izbruhnil po naključju, vendar bo moral natančen vzrok šele ugotoviti preiskovalni postopek.