Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

Do začetka 25. olimpijskih iger v Italiji je manj kot mesec dni – potekale bodo med 6. in 22. februarjem –, a jih 55-letni Pietro Zantonini iz mesta Brindisi na jugu države, ki je bil zaposlen v Cortini d'Ampezzo, ne bo videl. Umrl je, medtem ko je na mrazu, tudi pri - 16 stopinjah Celzija, varoval eno tamkajšnjih olimpijskih prizorišč, ki ga še urejajo: ledeni stadion. Cortina d'Ampezzo bo ob Milanu osrednje prizorišče iger.

Kot navaja Ansa, ga je sprva obšla slabost. Delal je v majhnem prostoru z malo pečjo, iz katerega se je vsaki dve uri odpravil na obhod na mrazu. Noč s polarnim mrazom je bila zanj usodna. Za pomoč je po telefonu poklical sodelavce, ti pa reševalce, ki so lahko le poskusili z oživljanjem, a so nato morali potrditi njegovo smrt.

Sedaj so na vrsti obdukcija in zahteve po razjasnitvi razmer, v katerih je delal. Kot navajajo, naj bi se v preteklosti že večkrat pritožil nad delovnimi pogoji, dolgotrajnimi nočnimi izmenami in pomanjkanjem zaščite.

Družina je že vložila tožbo, obsodba delovnih pogojev je prišla iz sindikata Uil. Preiskavo dogodka je odredil tudi minister za infrastrukturo Matteo Salvini. Varovanje objekta sicer ni bilo v domeni podjetja Simico, vladne družbe, odgovorne za olimpijsko infrastrukturo, pač pa zunanjega podjetja.

Portal Repubblice navaja, da je izmena nesrečneža pri temperaturah do - 16 stopinj Celzija trajala 12 ur.