Umrl ustanovitelj Društva general Maister Veržej Drago Fras - Sokol

V 76. letu starosti je umrl Drago Fras - Sokol, ustanovitelj in dolgoletni predsednik Društva general Maister Veržej. Novico o njegovi smrti je sporočila Zveza društev general Maister Slovenije.

Kot so zapisali v zvezi, je Fras pomembno prispeval k ohranjanju spomina na Rudolfa Maistra in njegove borce, zlasti na območju Veržeja in Prlekije, od koder je prihajalo veliko Maistrovih borcev. Bil je pobudnik številnih domoljubnih projektov in postavitve spominskih obeležij ter si prizadeval za ohranjanje zgodovinskega spomina in širjenje maistrovskih vrednot.

Za svoje dolgoletno delo je prejel Spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra. V Zvezi društev general Maister Slovenije so ob njegovi smrti zapisali, da bo ostal v trajnem in hvaležnem spominu ter da je s svojo energijo, vztrajnostjo in predanostjo slovenski zgodovini pustil neizbrisen pečat.

Ob njegovi smrti je Društvo generala Maistra Veržej prestavilo tudi turnir v odbojki za dvojice in športne igre, ki bi morali potekati danes. Prireditev bo po novem 11. julija v Veržeju.