Umrla 95-letni kolesar in 91-letni pešec

Slovenske ceste so v zadnjih dneh zahtevale življenje dveh starejših udeležencev v prometu. V Slovenskih Konjicah je po padcu s kolesom umrl 95-letnik, na območju Kamnice pri Mariboru pa je zaradi poškodb umrl 91-letni pešec.

S celjske policijske uprave so včeraj sporočili, da je zaradi posledic prometne nesreče umrl 95-letni kolesar. Nesreča se je zgodila v ponedeljek, 13. julija, na Vinogradni ulici v Slovenskih Konjicah. Po doslej znanih podatkih je starejši moški med vožnjo izgubil ravnotežje in padel. Poškodbe so bile tako hude, da je pozneje umrl. Gre že za enajsto smrtno žrtev prometnih nesreč na območju celjske policijske uprave letos, je sporočila tiskovna predstavnica Milena Trbulin.

Tragična primera sta opozorilo, kako ranljivi so lahko starejši udeleženci v prometu.

Domnevno kaznivo dejanje

Žalostna vest je včeraj prišla tudi iz Maribora. Policisti so bili obveščeni o smrti 91-letnega udeleženca prometne nesreče, ki se je zgodila 15. julija okoli 14.40 na območju Kamnice pri Mariboru. »Nesreča, v kateri naj bi bila udeležena voznik osebnega avtomobila in pešec, se je zgodila 15. julija na območju Kamnice pri Mariboru, na križišču Kobanske ulice in Vrbanske ceste okrog 14.40. Policisti v zvezi s tem še zbirajo obvestila zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu,« je pojasnila tiskovna predstavnica Anita Kovačič in zaradi razjasnitve okoliščin pozvala morebitne očividce, da se javijo na mariborsko postajo prometne policije oziroma pokličejo številko 113 ali anonimni telefon policije 080 12 00.

Tragična primera sta opozorilo, kako ranljivi so lahko starejši udeleženci v prometu, in poziv voznikom, da morajo biti posebno previdni v bližini starejših pešcev in kolesarjev. Ti se lahko premikajo počasneje, težje ocenijo razdaljo ali hitrost vozila, pri padcu ali trčenju pa so lahko posledice zelo hude. Manjša hitrost, večja varnostna razdalja in nekaj dodatne potrpežljivosti lahko včasih odloča o varnem prihodu domov ali tragediji.