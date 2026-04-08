Umrla novinarka Ana Jud

V 47. letu starosti je umrla slovenska novinarka, publicistka in pisateljica Ana Jud, poročena Lapuh. Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi, v katerih je opisala domnevna zakulisna dogajanja v novinarstvu, politiki in gospodarstvu.

Novico o njeni smrti je sporočil njen bivši mož Kristjan Lapuh. »Umrla je mati mojih otrok, moja nekdanja žena Ana Jud. Sožalje vsem, ki ste ji bili blizu,« je Lapuh zapisal v svoji objavi na facebooku.