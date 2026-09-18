Umrla po lepotni operaciji nosu, kirurga obtožena uboja iz malomarnosti

Lepotnima kirurgoma Marcu in Marcu Antoniu Procopiu, sicer očetu in sinu, bodo sodili zaradi obtožbe povzročitve smrti iz malomarnosti v primeru smrti komaj 22-letne ženske, piše Ansa. Umrla je novembra 2024 med delnim posegom rinoplastike v njuni ordinaciji v Rimu.

Sodnik je dovolil, da kot civilne stranke v postopku sodelujejo starši ženske in njen fant, ki je bil z njo na dan posega.

Vrsta okoliščin, ki kažejo na odgovornost

V dokumentih tožilstva je izpostavljena vrsta okoliščin, ki kažejo na odgovornost obeh obtoženih. Najprej dejstvo, da sta načrtovala poseg v zdravstveni ordinaciji, ki za to ni imela ustreznega dovoljenja, kar pomeni, da ni bilo prisotnega ustrezno usposobljenega zdravstvenega in drugega osebja za ukrepanje ob nujnih primerih, prav tako ne opreme – kot v primeru umrle ženske, ki je imela srčni zastoj.

»Danes smo naredili prvi korak proti sodni ugotovitvi resnice,« je povedal odvetnik sorodnikov žrtve. »Podatki, ki jih je zbralo tožilstvo, pa tudi vsebina obtožnice kažejo na skrb vzbujajoče dejstvo: žensko bi bilo mogoče rešiti, njeno smrt bi bilo mogoče preprečiti.

Izvedenci tožilstva so pojasnili, da bi bila v primeru uporabe defibrilatorja, ki ni deloval, verjetnost, da bi jo rešili, najmanj 95-odstotna,« je sklenil odvetnik za kazensko pravo.