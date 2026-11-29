Iz Italije je prišla novica o tragediji. Kot poroča italijanska novinarska agencija Ansa, je v mestu Casalnuovu pri Neaplju štirinajstletnica umrla po večerji v piceriji. Ponoči so jo pripeljali na urgenco klinike Villa dei Fiori v Acerri, a je bila ob prihodu že mrtva.

Z dvema prijateljicama je obiskala picerijo. Naročila je kose pice margerite in jih takoj pojedla.

Na pici so ostali sledovi sira

Vedela je, da ima alergijo na laktozo, a je menila, da bo dovolj, če s pice odstrani mocarelo. Na pici so ostali sledovi sira, ki naj bi sprožili hudo reakcijo.

Dekle se je vrnilo domov, kjer se je začelo slabo počutiti. Starši so poklicali prijateljici, ki sta jim povedali, kaj se je zgodilo. Reševalci službe 118 so dekle odpeljali na kliniko Villa dei Fiori v Acerri, a je bila ob prihodu že mrtva.

Tako so potek dogodkov rekonstruirali karabinjerji. Odgovornosti niso pripisali nikomur, niti piceriji, kjer je dekle margerito naročilo brez posebnih navodil.