Umrli osebi iz vozila s slovenskimi registrskimi tablicami

Bad Gleichennerg – Danes v zgodnjih jutranjih urah je prišlo do prometne nesreče v bližini severne slovenske meje. Po poročanju avstrijskih medijev se je nesreča zgodila med krajema Bad Gleichenberg in Merkendorf, po kateri se vsako jutro proti Feldbachu, Fehringu in drugih industrijskih mestih pelje veliko Slovencev s severovzhoda države.



V nesreči, ki se je pripetila ob sedmi uri, sta čelno trčili dve vozili, eno s slovenskimi registrskimi označbami, drugo z avstrijskimi. Zelo prometna cesta, ki južni del jugovzhodne Štajerske povezuje z avtocesto proti Dunaju, je bila več ur zaprta. Na kraju pa so posredovali številni gasilci, policija in reševalne službe.



Ena oseba iz vozila, ki je imelo slovenske registrske tablice, je umrla na kraju nesreče, ena na poti v bolnišnico v Feldbach, dve pa sta hudo poškodovani. Ob tem je hudo poškodovana tudi oseba iz vozila z avstrijskimi registrskimi tablicami, poročajo avstrijski lokalni mediji.



Po naših neuradnih informacijah naj bi bili v avtomobilu pomurski in štajerski delavci, ki so se vračali domov po nočnem delu v tovarni usnja Wollsdorf. Po doslej znanih informacijah naj bi osebni avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami, v katerem so bile štiri osebe, trčil v vozilo avstrijskih registrskih tablic, v katerem je bila ena oseba.



Po silovitem trčenju sta obe vozili zapeljali s ceste, kjer sta oba voznika in potniki ostali ukleščeni v avtomobilih. Iz pločevine so jih reševali gasilci, a za dva žal ni bilo več pomoči.