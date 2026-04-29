Uniformiranec pomagal lažnemu kolegu

Moškega so ovadili zaradi lažnega izdajanja za uradno osebo – Policist, ki mu je to omogočil, dobil odpoved.

Javnost je januarja izvedela, da je na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana deloval občan, ki se je lažno predstavljal kot policist, čeprav nikoli ni bil uslužbenec letališke policije. Neovirano gibanje naj bi mu omogočil letališki policist. »Vedno je bil z istim policistom, zadrževala pa sta se na javnem delu letališča in izvajala patruljno službo,« je januarja povedal komandir Postaje letališke policije Brnik Jure Lešnjak. V vodstvu postaje so z lastnim nadzorom zaznali občana med opravljanjem nalog policista že oktobra lani. Pri preverjanju so ugotovili, da ni uslužbenec policije. »Vodstvo postaje letališke policije Brnik je občana izsledilo na javno dostopnem območju letališča v navzočnosti policista,« je takrat še povedal Lešnjak. Na letališču deloval občan, ki se je lažno predstavljal ...