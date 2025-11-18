Urbanija Veselinoviču izplačal 3500 evrov odškodnine

Nekdanji direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija je nekdanjemu direktorju STA Bojanu Veselinoviču plačal dosojeno odškodnino zaradi žaljivih zapisov na omrežju X, je za STA potrdil Veselinovič.

Prvostopenjsko sodišče je namreč v septembru Veselinoviču prisodilo 3500 evrov odškodnine ter obresti zaradi več tvitov, v katerih je Urbanija Veselinoviču očital odpustitev umirajočega odgovornega urednika Boruta Meška.

Urbanija sodišča ni uspel prepričati

Objav namreč običajni bralci niso mogli razumeti drugače kot očitkov Veselinoviču, da je ravnal kruto in brezčutno, je tedaj ugotovilo sodišče. »Takšno izjavljanje je brez dvoma tudi objektivno žaljivo, saj tožniku pripisuje ravnanje (spraviti ob službo nekoga, ki umira), ki v naši družbi velja za zavržno,« je zapisano v sodbi Okrajnega sodišča v Ljubljani.

Po pregledanih dejstvih je dodalo tudi, da je jasno, da Urbanija »ni uspel prepričati, da bi imel za objavljene izjave kakršnokoli podlago v dejstvih«.

Urbanija se na sodbo ni pritožil, zato je ta 24. oktobra postala pravnomočna, današnji direktor medijske hiše Planet TV pa je poravnal svoje obveznosti.

Veselinovič bo skladno z napovedmi po pokritju stroškov zastopanja Slovenskemu združenju za pomoč pri demenci Spominčica podaril znesek v višini osnovne dosojene odškodnine.