Nekdanji prvi mož Teša znova na zatožni klopi

Pri nakupu in brezplačnem najemu trgovine Osmica naj bi termoelektrarno oškodoval za najmanj 861.018 evrov.

Tožilstvo Urošu Rotniku, nekdanjemu direktorju Teša, očita zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Teš je z njegovim podpisom za 1,45 milijona evrov kupil trgovino Osmica, ki po izgradnji bloka 6 menda ne bi mogla več delovati. Sklenjenih je bilo še več sporazumov o odškodnini v višini okoli 790.000 evrov. Toda Osmica se ni selila, s Tešem so namreč sklenili pogodbo o desetletnem brezplačnem najemu. Rotnik je krivdo zanikal. Tožilka Marjana Grašič je povzela obtožnico, da je Teš sklenil pogodbo za odškodnino in kupnino za nepremičnine Franca Jazbeca 16. marca 2009. Čeprav je bil znesek visok, skupno 1,45 milijona evrov, za ta posel niso imeli ne cenitve ne soglasja nadzornega sveta. Dva meseca pozneje, 14. maja 2009, so z družbo Osmica sklenili še dva sporazuma o ...