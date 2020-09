Usoden trk v drevo

Koper - Novo žrtev so včeraj okoli 14. ure terjale slovenske ceste. Na glavni cesti Kozina-Obrov, pri kraju Gradišče pri Materiji, je 60-letni voznik osebnega vozila zapeljal z vozišča in trčil v drevo. To pa je bilo usodno za 91-letno sopotnico.



Kot so sporočili z generalne policijske uprave, so voznika in sopotnico z ukleščenega vozila rešili gasilci s tehničnim posegom. Zaradi hudih poškodb je 91-letna sopotnica pozneje v bolnišnici umrla.



Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 105 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 16 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi.