Usodna vožnja 23-letnika, z avtom zapeljal 20 metrov v globino

Na cesti od Šmarij proti Dragonji v Slovenski Istri je dopoldan prišlo do smrtne prometne nesreče, so sporočili s Policijske uprave Koper. O nesreči so jih obvestili ob 10.30.

»Policisti so na kraju ugotovili, da je osebni avtomobili ljubljanske registracije peljal po klancu navzdol, od Šmarij proti Dragonji. V desnem nepreglednem ovinku je vozilo zaneslo v desno, čez robnik v varnostno ograjo, zatem pa še v drevo in 20 metrov v globino,« so zapisali.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi avto peljal 23-letni voznik, za katerega je zdravnik na kraju potrdil smrt, odredili so sanitarno obdukcijo. 20-letno sopotnico so s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Vse okoliščine policisti še preverjajo.