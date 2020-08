Usodnega zamaha s sekiro se menda ne spominja

Celje – Da se usodnega trenutka, ko je s sekiro zamahnil po zatilju materinega prijatelja Vinka Pekliča, sploh ne spominja, je včeraj na okrožnem sodišču v Celju dejal Andrej Vrščaj, ki mu zaradi umora grozi 30 let zapora. »Zelo mi je žal za to, kar sem naredil. Opravičujem se mami in Vinkovi družini, ker vem, da sem jih prizadel,« je dejal obtoženi, ki je med branjem večkrat zajokal, in zatrdil, da se usodnega zamaha ne spominja.Vrščaju sodijo zaradi umora in povzročitve hude telesne poškodbe, kar se je zgodilo 1. februarja na vrtu družinske hiše na Polzeli. Obtoženi naj bi tam torej s sekiro večkrat zamahnil po ...