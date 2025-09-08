V gorenjski prestolnici je v nedeljo zjutraj več kot 1400 rekreativnih kolesarjev iz Slovenije in še 28 držav startalo na 80 ali 130 kilometrov dolgi preizkušnji letošnje dirke L'Etape Slovenia.

Gre za uradni rekreativni dogodek serije Tour de France, pri nas že četrtič. Veliki dvodnevni kolesarski praznik z množično udeležbo se je žal končal tragično. Med spustom iz naselja Šenturška Gora proti vasi Dvorje se je v ostrem ovinku strmega odseka ceste smrtno ponesrečil udeleženec dirke, 49-letni A. G.

Med rekreativno kolesarsko dirko je umrl 49-letni udeleženec. Ovinek je med kolesarji dobro znan kot zelo zahteven in nevaren. Organizator ga je označil in zavaroval po predpisih.

Pokojni je bil po naših informacijah doma iz Vrtojbe pri Novi Gorici. Bil je zelo izkušen rekreativni kolesar in tudi sicer odličen in navdušen športnik, član športnega društva Gas Vrtejba. Poleg kolesarstva se je ukvarjal še z nogometom in alpskim smučanjem.

Usodnega zdrsa in padca v prepad ni videl nihče, saj nesrečni kolesar tedaj ni vozil v skupini. Po vsej verjetnosti je pri veliki hitrosti izgubil nadzor nad kolesom. Padec je bil menda silovit, kolesarja naj bi vrglo s cestišča čez zaščitno ograjo in škarpo v okoli deset metrov oddaljeno drevo, potem pa naj bi drsel po strmini prepadne zemljine pod cesto. Ta je bila v času prireditve zaprta za ves javni in cestni promet.

Reševanje se je začelo takoj

Posredovali so gorski reševalci GRS Kranj. FOTO: GRS Kranj

Po nesreči so se po spletu širile izjave domnevnih očividcev, da naj bi ponesrečeni kar 20 minut v bolečinah kričal in klical na pomoč, preden so ga začeli iskati, da naj bi ga našli domačini in da naj bi šele takrat poklicali reševalce na pomoč.

Organizator kolesarske prireditve L'Etape Slovenia, podjetje Sport Media Focus, te navedbe ostro zavrača. Njihov predstavnik za medije Rok Šinkovc nam je včeraj povedal, da je bil kolesar v ovinku res sam, a da so ga ob padcu slišali varnostnik in ljudje, ki so stali 300 metrov nižje.

»Reševanje se je začelo takoj, prva je bila pri njem zdravnica in ga poskušala oživljati. Takoj so prihiteli tudi gasilci in gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Kranj ter ga z vitlom potegnili iz prepada. Žal je kljub hitri intervenciji spremljevalnih služb kolesar preminil na kraju dogodka,« je povedal in v imenu organizatorja izrekel svojcem iskreno sožalje.

Prav tako so kolesarji na družabnih omrežjih navajali, da gre za zelo nevaren ovinek, ki bi moral biti med dirko označen. Kot nam je zagotovil Šinkovc, je usodni ovinek med kolesarji dobro znan kot zelo zahteven in nevaren, zato so ga tudi na dirki L'Etape Slovenia po predpisih označili in zavarovali.

»Pred ovinkom je stal varnostnik s piščalko in zastavico ter opozarjal kolesarje na nevaren odsek,« je pojasnil in nam v dokaz posredoval posnetek, ki je nastal minuto pred usodnim dogodkom. »Ta del trase so kolesarji pred tem prevozili že trikrat v okviru L'Etape Slovenia, pa tudi v okviru drugih dirk, kot je Spust s Krvavca in Dirka po Sloveniji. Žal se je tokrat zgodila usodna nesreča,« je sklenil.