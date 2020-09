Gornja Radgona – Slovenske ceste so včeraj okoli 21. ure terjale novo smrtno žrtev.



V Gornji Radgoni je na označenem prehodu za pešce in kolesarje 25-letni voznik osebnega avtomobila trčil v 61-letno kolesarko, ki je prečkala cesto z njegove leve strani. Po trčenju je padla in zaradi hudih poškodb mrtva obležala.



Omenjena kolesarka je po navedbah policistov letošnja šesta žrtev na pomurskih cestah.