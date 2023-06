Ustrahoval stranke in zaposlene

Včeraj malo pred pol enajsto dopoldne je neznani moški oropal poslovalnico Pošte Slovenije na Trgu ljudske pravice 7 v Lendavi. Po naših podatkih je od strank zahteval, naj se uležejo na tla, ter eni izmed zaposlenih, po naših podatkih vodji poštne izpostave, prislonil orožje na čelo in jo prisilil, da mu je izročila denar iz blagajne in, neuradno, odprla tudi trezor.

Na pošti so včeraj vsekakor imeli več denarja kot običajno, saj je bil dan za izplačilo pokojnin. Ko je ropar dobil denar, je zbežal neznano kam. Policisti in kriminalisti so bili še dolgo v akciji, zaprli so večino ulic v Lendavi in si pri iskanju storilca pomagali tudi s službenimi psi in helikopterjem, ki je prečesaval območje. A se jim je očitno ropar, ki naj bi se po neuradnih podatkih na dejanje dobro pripravil in se skril v bližnji zapuščeni stavbi, izmuznil in izginil kot kafra.

Kot so pojasnili na murskosoboški policijski upravi, je bil ob 10.19 tamkajšnji operativno-komunikacijski center obveščen o oboroženem ropu pošte. »Po prvih ugotovitvah je neznani moški, oblečen v temnejša oblačila in s kapuco na glavi, oborožen s pištolo vstopil v prostore pošte v Lendavi in od zaposlene delavke zahteval denar,« je sporočil Danilo Kavaš, vodja izmene OKC. Potrdil je, da je ropar zahtevo podkrepil s pištolo in po tem, ko je dobil denar, prostore pošte zapustil.

»Prosimo vse očividce ali vse, ki bi lahko kakorkoli pripomogli pri izsleditvi storilca, da informacije sporočijo na telefonsko številko 113, najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon policije 080 1200,« je dodal. Več informacij bodo sporočili po ogledu.