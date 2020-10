Utopitev v Dravi: Na novem sojenju le leto in štiri mesece zapora

Maribor – »Mislil sem, da je obravnava jutri,« je tik pred začetkom včerajšnje obravnave svojemu zagovorniku Tomažu Rotovniku sporočil 52-letni Peter Vravnik, ki mu ponovno sodijo za tragedijo na reki Dravi. Bistveno nižjega izreka kazni kot na prejšnjih sojenjih pa obtoženi ni slišal na svoja ušesa, saj ob koncu na sojenju ni bil navzoč.Dobrih pet let je trajala sodna kalvarija, ki so jo morali prestajati starši pokojnega 33-letnega Martina Rogine, Slavica in Peter Rogina, da so krvnika njunega sina na tretjem sojenju obsodili. Prav tako ni bilo lahko obtoženemu, ki pa so mu tokrat izrekli precej nižjo kazen.Sodni senat, ...