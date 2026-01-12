V atentatu umrl Alain Orsoni

Korziški skrajnodesni politik, separatist in nekdanji predsednik nogometnega kluba Ajaccio Alain Orso je bil v ponedeljek ubit, poroča Le Monde. Ustrelili so ga na materinem pogrebu v domači vasi Vero na jugu Korzike. Star je bil 71 let.

Tožilec v Ajacciu Nicolas Septe je začel preiskavo umora, ki jo bodo izvajale policija in žandarmerija v Cocasinu. Obvestili so tudi medregijsko sodišče v Marseilleju.

Orsoni je bil v osemdesetih letih eden izmed voditeljev korziške nacionalne osvobodilne fronte (FLNC), kasneje pa je vodil gibanje za samoodločanje (MPA). Bil je predsednik nogometnega kluba AC AJaccio med leti 2008 in 2015.

Alain Orsoni z mamo Marinette leta 1985. FOTO: Gerard Malie/AFP

Orsoni je Korziko zapustil leta 1996, ko so se stopnjevale napetosti znotraj nacionalističnega gibanja. Na Floridi je živel 13 let, kasneje pa tudi v Nikaragvi in Španiji, preden se je vrnil na Korziko.

Tarča atentata je bil že leta 2008, poroča Le Monde, njegovega brata Guyja pa so ubili leta 1983. Orsoni je po bratu poimenoval svojega sina.

Leta 2012, po umorih več znanih ljudi iz Ajaccia, med njimi odvetnika Antoina Sollacara in predsednika gospodarske zbornice Jacquesa Nacerja, je Orsoni dejal, da so se mediji zarotili proti njemu.