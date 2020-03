V Avstriji je snežni plaz pod seboj pokopal pet ljudi

V Zgornji Avstriji je danes velik snežni plaz pod seboj pokopal pet ljudi. Plaz se je sprožil na gorovju Dachstein na 2800 metrih nadmorske višine. Identiteta žrtev za zdaj ni znana, po doslej znanih podatkih naj bi bili pohodniki del skupine iz Češke, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.



Po podatkih policije se je plaz sprožil okoli 9.30 na gorovju Dachstein in zasul skupino petih pohodnikov, ki so hodili s krpljami. Trupla peterice, ki naj bi bila del skupine iz Češke, so že prepeljali z vrha v vas Hallstatt, kjer jih bodo identificirali, je povedal tiskovni predstavnik policije.



Gorovje Dachstein sodi med enega najbolj priljubljenih izletniških ciljev za ljubitelje zimskih športov. Leži na meji med zveznima deželama Zgornja Avstrija in avstrijska Štajerska.