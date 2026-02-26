V avstrijskih gorah zaradi plazov to zimo umrlo 26 ljudi

V avstrijskih gorah je v nesrečah zaradi plazov to zimo umrlo 26 ljudi, kar je precej več od dolgoletnega povprečja, je v četrtek sporočil avstrijski odbor za varnost v gorah (ÖKAS). Obdobje med 15. in 24. februarjem je bilo sploh smrtonosno, saj so samo takrat našteli kar 14 smrtnih žrtev, je razvidno s spletne strani ÖKAS.

Po začetku zime, ki sprva sicer ni bila bogata s snegom, se je nevarnost nastanka plazov v zadnjih tednih močno povečala in je še vedno precejšnja na Tirolskem in v Predarlskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oblasti so zato tiste, ki se nameravajo podati na nezavarovana pobočja, pozvale k izjemni previdnosti.

Stroški reševanja so za žrtve ali njihove družine lahko precej visoki. V Avstriji namreč gorski reševalci, zračne reševalne službe in tudi gorska policija običajno zaračunavajo svoje storitve.

Napotitev reševalnega helikopterja v povprečju stane, denimo, od 5000 do 6000 evrov za 40-minutno reševalno akcijo.