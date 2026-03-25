V BiH aretirali Slovenca, za katerega je Interpol razpisal tiralico

Policija v Prijedorju v Bosni in Hercegovini je danes aretirala Slovenca Sergeja Horvata, za katerim je Interpol razpisal tiralico zaradi drog.

Kot poročaj portal Nezavisne novine, je bil aretiran okoli 13.30, zajeli so ga pripadniki uprave kriminalistične policije ministrstva za notranje zadeve Republike Srbske v sodelovanju s policijsko upravo Prijedor.

Tiralico za njim so izdali zaradi utemeljenega suma trgovine in prometa z drogami po kazenskem zakoniku Republike Slovenije, so sporočili iz ministrstva za notranje zadeve Republike Srbske. Zaradi izročitve ga bodo predali v pristojnost Sodišča Bosne in Hercegovine zaradi izročitve.