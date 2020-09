V Birminghamu zabodenih več ljudi

V Birminghamu je davi prišlo do »večjega incidenta«, v katerem je bilo zabodenih več ljudi, je sporočila britanska policija. Za zdaj še ni jasno, ali gre morda za teroristični napad ali kriminal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



»Potrdimo lahko, da so nas danes okoli 00.30 poklicali zaradi poročil o več zabodenih v mestnem središču Birminghama. Kmalu zatem so z območja poročali o več novih zabodenih, kar smo razglasili za večji incident,« je v sporočilu zapisala tamkajšnja policija.



»Več ljudi je ranjenih, a trenutno ne vemo, koliko natančno, in kako hudo,« so še sporočili. Trenutno ne morejo ugibati o vzrokih, so dodali.