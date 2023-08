V Blejskem jezeru utonil 18-letni državljan Irske

Blejski policisti so bili včeraj nekaj pred 17. uro obveščeni o pogrešanem 18-letnem državljanu Irske. Takoj je stekla iskalna akcija na območju Blejskega jezera, v kateri so poleg policistov sodelovali še gasilci PGD Bled, potapljači podvodne reševalne službe reševalne postaje Bled in policijski helikopter.

Truplo pogrešanega so potapljači kmalu našli v globini Blejskega jezera, ne daleč stran od obale. Po doslej znanih podatkih policisti niso odkrili okoliščin, ki bi nakazovale, da je dogodek posledica kaznivega dejanja. Nadaljujejo pa s preverjanjem vseh okoliščin, ki so privedle do utopitve in bodo o tem obveščali pristojno državno tožilstvo.