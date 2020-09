Ob 1.36 ponoči so ob cesti Dobrova–Polhov Gradec v občini Dobrova gorele smeti in zapuščen traktor, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.



Požar je zajel površino okoli 150 kvadratnih metrov, pogasili so ga gasilci PGD Hruševo, Dobrova, Brezje in Podsmreka. Na pogorišču v bližini traktorja so našli preminulo osebo.