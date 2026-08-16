V Bohinjskem jezeru se je utapljal moški, žal mu ni bilo več pomoči

Ob 15.07 so v Bohinjskem jezeru v neposredni bližini t. i. Naklovih glav opazili utapljajočo se osebo, je sporočila Uprava za zaščito in reševanje. Reševanje žal ni bilo uspešno.

Aktivirani so bili gasilci PGD Bohinjska Bistrica in Bled, ekipa Civilne zaščite TRE Bohinj ter potapljači PRS Bled, ki so preiskali območje, osebo locirali in jo potegnili iz vode na obalo, kjer so jo v sodelovanju z reševalci NMP oživljali.

Medtem so se reševalci GRS Bohinj v sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah z Brnika in helikopterjem LPE pripravili na transport. Oživljanje ni bilo uspešno. Osebo so prevzeli zaposleni pogrebne službe. O nesreči na vodi so bili obveščeni policisti PU Kranj.

Več podrobnosti sporočila policija

Zvečer je več podrobnosti o nesreči sporočila Policijska uprava Kranj. Utopil se je 27-letni moški, državljan Irana z začasnim prebivališčem v Sloveniji.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, si je skupina štirih prijateljev na območju Bohinja izposodila desko SUP, da bi se z njo vozila po Bohinjskem jezeru. Nedaleč od obale se je okoli 15. ure med supanjem deska prevrnila, z nje pa je v vodo padel 27-letni moški, državljan Irana, in se utopil. Preostali člani skupine, tudi tuji državljani, so takoj začeli klicati na pomoč.

Na kraj so bili poleg policistov takoj napoteni gasilci PGD Bohinjska Bistrica in Bled, ekipa CZ Bohinj ter potapljači Podvodne reševalne službe Bled, ki so preiskali območje, osebo locirali in jo potegnili iz vode na obalo, kjer so jo v sodelovanju z zdravniško ekipo oživljali. Medtem so se reševalci GRS Bohinj v sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah z Brnika in helikopterjem Letalske policijske enote že pripravili na morebiten transport. Oživljanje ni bilo uspešno, zdravnica pa je odredila sanitarno obdukcijo,« so zapisali.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo v Kranju.

Smrtni primer tudi na Podpeškem jezeru

Smrtni primer se je danes popoldne zgodil tudi na Podpeškem jezeru. Umrl je mlad moški, domnevno tudi on tuj državljan.