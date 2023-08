V Bohinjskem jezeru utonila oseba

V Stari Fužini v Bohinjskem jezeru se je danes potopila jadrnica, pri čemer se je utopila ena oseba, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Nesreča se je zgodila nekaj pred 13. uro, pri čemer se je ena oseba začela utapljati. Še pred prihodom intervencijskih služb jo je do obale prepeljala posadka druge jadrnice. Na območju jezera naj bi bilo precej vetrovno, jezero pa valovito.

Po do sedaj zbranih podatkih policije je bil na jadrnici moški, 50-letni slovenski državljan, ki je ob prevrnitvi padel v vodo. Do kopnega sta mu pomagala dva jadralca in upravljalka supa, ki je nudila pomoč pri transportiranju poškodovanca. Na obali so moškega neuspešno oživljali, tuja krivda je pri nesreči izključena, ker moški pri jadranju ni uporabljal rešilnega jopiča.

Posredovali so tudi gasilci PGD Bohinjska Bistrica, enota civilne zaščite za reševanje na vodi Bohinj, PGD Bled, Podvodna reševalna služba Bled in Gorska reševalna služba Bohinj. Do prihoda nujne medicinske pomoči in dežurne ekipe reševalcev z Brnika so osebo oživljali, a žal neuspešno, so zapisali na centru za obveščanje.

Potopljeno plovilo so dvignili na površje.