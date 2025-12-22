V bolnici v Sežani je zaposlena padla skozi okno

Pred nekaj dnevi, okoli 12.30, se je v bolnici Sežana pri delu poškodovala 50-letna uslužbenka. Med čiščenjem oken je padla z lestve z višine približno 170 centimetrov.

Poškodovano so na kraju najprej oskrbeli zaposleni v bolnici, nato pa so jo zaradi nadaljnjega zdravljenja prepeljali v Splošno bolnišnico Izola. Okoliščine nesreče še ugotavljajo, so sporočili iz koprske policijske uprave.

Tam so imeli sicer zelo pester konec tedna. V obdobju od 19. do 21. decembra 2025 so policisti na območju PU Koper obravnavali več primerov voznikov, pri katerih so bili hitri testi pozitivni na prepovedane droge, najpogosteje na kokain in amfetamine.

Večina voznikov je strokovni pregled odklonila, policisti pa so jim odvzeli vozniška dovoljenja in zoper njih podali obdolžilne predloge. Med kršitelji so bili tudi vozniki začetniki in tuji državljani, v enem primeru pa je bil test pozitiven hkrati na metamfetamine, amfetamine in kokain.