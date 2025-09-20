V celjskem podjetju uhajal plin, objekt so evakuirali

S Policije so sporočili, da so bili sinoči nekaj pred 21. uro obveščeni, da so v okolici trgovskega centra na Mariborski cesti v Celju zaznali močnejši vonj po plinu. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj, ki so zavarovale območje in začele z evakuacijo objekta.

Predstavniki Poklicne gasilske enote Celje so opravili meritve koncentracije plina v zraku in ugotovili, da je v zraku povečana prisotnost amonijaka.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je plin uhajal v bližnjem podjetju, na Cesti v Trnovlje, in sicer v strojnici podjetja, kjer je cisterna z amonijakom in oljem. Po prvih ugotovitvah je na cevi kompresorja za hlajenje odtrgalo ventil. Zaposlena sta z zaprtjem ventilov preprečila nadaljnje uhajanje plina.

Po dosedanjih podatkih ni bil v dogodku nihče poškodovan. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti po 314 čl. KZ.

O dogodku so včeraj na družbenih omrežjih javnost obvestili tudi celjski gasilci ter prebivalce pozvali, naj se ne zadržujejo v okolici trgovskega centra Planet Tuš, kjer je bil zaznan dražeč vonj. Sredi noči so nato sporočili, da je nevarnost odpravljena, stanje pa normalizirano.