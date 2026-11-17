Celjski policisti v zadnjem obdobju zaznavajo porast števila kršitev javnega reda in miru, nevarne vožnje z mopedi in nedovoljene uporabe pirotehnike med mladostniki. Največ težav je na območju mestnih četrti Hudinja, Lava in Nova vas. Policisti so zato okrepili nadzor, v katerem so opravili več kot 260 postopkov ugotavljanja identitete in o zadrževanju mladoletnikov na območjih kršitev pisno obvestili 58 staršev.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so v obdobju povečanega števila kršitev obravnavali 18 interventnih dogodkov, povezanih z ravnanjem mladostnikov. Ti so med drugim kršili javni red in mir, praznili gasilne aparate v stanovanjskih blokih, uporabljali pirotehnična sredstva ter z nevarno vožnjo z mopedi ogrožali sebe in druge udeležence v prometu.

Policisti so devetim mladoletnikom zasegli mopede oziroma skuterje, ki so bili v več primerih predelani tako, da so lahko dosegali višje hitrosti od dovoljenih. Proti vsem devetim so na Okrajno sodišče v Celju podali obdolžilne predloge. Enako so ukrepali proti štirim kršiteljem, ki niso upoštevali zakonitih ukazov policistov.

Obravnavali so tudi tri primere ponavljajočih se kršitev, v katere so bili vpleteni mladoletni tuji državljani. Pristojnim upravnim enotam so že predlagali razveljavitev njihovih dovoljenj za začasno prebivanje oziroma odpoved dovoljenj za stalno prebivanje.

FOTO: Leon Vidic

Pri mladoletniku našli nevarne pirotehnične izdelke

Med odmevnejšimi primeri je dogodek s 23. oktobra, ko je stanovalce v Celju v večernih urah vznemirila močna eksplozija neznanega pirotehničnega sredstva. Policisti so z zbiranjem obvestil, pogovori z občani in pregledom posnetkov ugotovili, da je sredstvo nastavil in sprožil mladoletni Celjan.

Zasežena pirotehnika FOTO: PU Celje

Prejšnji teden so pri njem opravili hišno preiskavo in zasegli 34 kosov nevarnih pirotehničnih izdelkov kategorij F3 in F4. Med njimi je bilo 15 izdelkov FP3 Blue, pet izdelkov Tuono Blue 20, deset izdelkov Tuono Blue 30, en izdelek Scream100 in trije izdelki Cobra 20 Ultimate.

FOTO: Leon Vidic

Proti mladoletniku bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog in predlagali uničenje zasežene pirotehnike. Že oktobra so drugemu mladoletniku zasegli tudi 24 pirotehničnih izdelkov kategorije F1.

Policisti opozarjajo, da pirotehnični izdelki kategorij F3 in F4 zaradi močnih eksplozij, visokih temperatur in udarnih valov pomenijo veliko nevarnost za zdravje in življenje. Nepravilna uporaba lahko povzroči hude in trajne poškodbe, nevarnost pa obstaja tudi pri izkušenih uporabnikih zaradi možne nenadne sprožitve, zakasnele eksplozije ali nepravilnega delovanja izdelka.

Zasežena pirotehnika FOTO: PU Celje

Močna eksplozija tudi na igrišču osnovne šole

Policisti preiskujejo še močnejšo detonacijo neznanega pirotehničnega sredstva, ki je v zadnjih dneh odjeknila na igrišču ene od celjskih osnovnih šol. Pri tem je nastala materialna škoda.

Dogodek obravnavajo kot sum kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, preverjajo pa tudi morebitne znake kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Preiskava še poteka.

Na celjski policijski upravi pri tem poudarjajo pomen sodelovanja s starši, šolami in lokalno skupnostjo. Starše pozivajo, naj spremljajo, kje, s kom in kako njihovi otroci preživljajo prosti čas, ter jih opozarjajo na posledice nevarnega ravnanja. Kot poudarjajo, prometni prekrški in nepremišljena uporaba pirotehnike ne pomenijo zgolj kršitve predpisov, ampak lahko resno ogrozijo življenje in zdravje.

Po navedbah policije se razmere po okrepljenih nadzorih in izvedenih ukrepih že umirjajo. Kljub temu bodo na območjih, kjer so zaznali največ kršitev, nadaljevali poostrene nadzore in sodelovanje s šolami ter lokalno skupnostjo.