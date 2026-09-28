V delovni nesreči je umrl voznik traktorja

S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da se je v nedeljo dopoldne zgodila nesreča pri delu, v kateri je umrl 65-letni moški. Nekaj čez deveto uro dopoldne se je v Zabukovju na območju Vojnika pri delu v sadovnjaku smrtno ponesrečil voznik traktorja.

Traktor z nameščeno nakladalno rampo na hidravliki je namreč zdrsel po travnati površini in se prevrnil. V nesreči se je 65-letni traktorist tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl, so v sporočilu za javnost zapisali pri PU Celje.