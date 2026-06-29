V delovni nesreči umrl 68-letnik

S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da se je v petek zgodila huda delovna nesreča, v kateri je umrl moški.

Okrog 11.20 so bili policisti obveščeni o tragični delovni nesreči pri sečnji drevja v gozdu na območju Svibnika pri Črnomlju. Po prvih ugotovitvah je med podiranjem dreves padajoče drevo padlo na 68-letnega moškega, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju.

Kriminalisti so opravili ogled kraja, ki ga je vodil preiskovalni sodnik. Na kraju dogodka je bila prisotna tudi delovna inšpektorica. Kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo, so še sporočili s PU Novo mesto.